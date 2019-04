Van Canada tot China: iedereen wil ‘zwavelsnuivende’ vliegtuigen van Belgische kustwacht kopen

Van Canada tot in China willen ze alles weten over het zwavelsnuivende vliegtuig van de Belgische kustwacht. Die houdt tijdens zogenaamde sniffer-vluchten de uitstoot van schepen in de gaten. Het vliegtuig is een unicum, maar dat kan snel veranderen. Zeker als vanaf 2020 de internationale norm voor zwaveluitstoot op zee daalt naar 0,5 procent.