EUROPA LEAGUE. Chelsea-fans zien zeven goals, Mertens en Napoli uitgeschakeld, Frankfurt realiseert comeback

Na die van de Champions League zijn ook de vier halve finalisten van de Europa League bekend. Eden Hazard en Chelsea overklasten Slavia Praag, Arsenal was opnieuw te sterk voor Napoli, Valencia droogde Villarreal af en Frankfurt realiseerde een comeback tegen Benfica.

Chelsea had de heenwedstrijd in Praag met 0-1 gewonnen en stond er dus uitstekend voor. Met Eden Hazard aan de aftrap wilden de Blues niets aan het toeval overlaten. Na amper negen minuten stond Chelsea al 2-0 op voorsprong. Pedro rondde eerst een vlotte aanval mooi af. Daarna miste hij van dichtbij, maar via de paal en het hoofd van Simon Deli verdween de bal in doel.

Van het kastje naar de muur! 😙👏 pic.twitter.com/uSWdu286GJ — Play Sports (@playsports) 18 april 2019

Nog geen tien minuten later stond het zelfs 3-0 via de onvermijdelijke Olivier Giroud, goed voor zijn tiende doelpunt in de Europa League. Tomáš Soucek deed wat terug voor de bezoekers, maar een minuut later scoorde Pedro zijn tweede van de avond. Boeken toe? Nee, want Slavia Praag vocht terug. Petr Ševcík scoorde twee keer op vier minuten tijd: 4-3. Verder kwamen de verrassende Tsjechen echter niet meer.

Niet één, maar twee kanonskogels van Petr Ševčík 🚀🚀 pic.twitter.com/h4dlKHaBcS — Play Sports (@playsports) 18 april 2019

Napoli stond voor de zware opdracht om de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken tegen Arsenal. Dries Mertens moest vanaf de bank toekijken hoe de Italiaanse topclub goede kansen kreeg via José Callejón en Arek Milik. De Gunners sloegen tien minuten voor rust echter genadeloos toe toen Alexandre Lacazette de 0-1 op het bord zette met een vrije trap. Mertens mocht nog invallen, maar Napoli kon Arsenal niet echt meer bedreigen. Alle Italiaanse teams uitgeschakeld...

Benfica speelde in de heenwedstrijd lang met een mannetje meer tegen Eintracht Frankfurt, maar sleepte toch slechts een 4-2-bonus uit de band in Portugal. Het was dus oppassen geblazen voor de flitsende Duitsers. Filip Kostic scoorde al voor de rust het doelpunt van de hoop en na dik een uur was daar de 2-0 dankzij Sebastian Rode. ‘Die Adler’ door. Benfica kon geen vuist meer maken, ook supertalent Joao Felix niet. Frankfurt houdt de Duitse eer hoog in Europa.

Valencia had de heenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 gewonnen dankzij twee doelpunten in de extra tijd. Die lijn trok de ex-club van Michy Batshuayi voor eigen publiek door. Toni Lato voor en Daniel Parejo na rust zorgden voor de 2-0-overwinning. In de halve finale wacht Arsenal.