“Trump-entourage ontmoette in 2016 Russen en verwachte van hen hulp bij de campagne”

Speciale onderzoeker Robert Mueller gaf donderdag zijn 400 pagina dikke verslag vrij van zijn onderzoek naar de link tussen het Trump-kamp en de Russen, tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Mueller kan niet staalhard bewijzen dat Trump en co via de Russen probeerden de verkiezingen te beïnvloeden. Mueller zegt wel dat lieden uit de entourage van Trump op 9 juni 2016 Russen hebben ontmoet in de hoop dat zij de campagne zouden helpen. De campagne verwachtte informatie van Rusland te krijgen die kandidaat Trump zou kunnen helpen. Maar die Russische gesprekspartners hebben dergelijke informatie niet verstrekt.”

Mueller schrijft dat hij talrijke contacten tussen het campagneteam-Trump en vertegenwoordigers van Rusland heeft achterhaald, maar die zijn geen aanwijzing van een strafbare daad. Volgens Mueller hadden al in 2015 lieden met banden met de Russische regering beginnende interesse voor Trump als kandidaat van de Republikeinse partij. Een van de talrijke door Mueller omschreven contacten is tussen de toenmalige campagneleider Paul Manafort met zijn jarenlange zakenpartner Konstantin Kilimnik, die banden met de Russische geheime diensten, zou hebben gehad.

Mueller schrijft nog dat Trump hem probeerde te ontslaan. Hij had het hoofd van de juridische diensten van het Witte Huis opgedragen Mueller van belangenvermenging te beschuldigen en zijn “herroeping” te vragen. “McGahn heeft geweigerd”, zegt het rapport. (blg)