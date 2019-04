De grootste fan van de Queen en haar familie

Margaret Tyler (75) heeft het eens geteld: in haar huis in Londen staan 10.000 memorabilia van de Britse koninklijke familie. Het Guinness Book of Records wil haar graag eren, maar dan moet ze alles fotograferen. Gaat niet, want Margaret heeft geen digitaal toestel. “Mijn kleinkinderen verbieden me op het internet te gaan omdat ik dan allicht constant zou Queen-shoppen.”

Het begon in 1953 bij de kroning van koningin Elizabeth. Voor het eerst werd een koninklijk huwelijk gemediatiseerd en kwam de handel van parafernalia op gang. Margaret Tyler ging mee en stopte niet meer. Eén kamer in haar huis is volledig vrijgehouden voor wijlen prinses Diana. Voorlopig is de Harry en Meghan-collectie de kleinste. “Ik heb hun poppetjes en hun theedoek. Maar na de geboorte van de baby zal het wel losbarsten.” (pom)