Jezus leeft en loopt met zijn apostelen door de straten van Sicilië

Het is een traditie dat Jezus en zijn twaalf apostelen op Witte Donderdag in stoet door de straten van Marsala, op het Italiaanse eiland Sicilië, trekken. De acteurs, en vooral dan de hoofdrolspeler die Jezus vertolkte, gingen dit jaar zo hard op in hun rol dat mensen langs de kant van de weg zelfs in zwijm vielen. De religieuze feesten op Sicilë duren nog tot Paaszondag. Vandaag, op Goede Vrijdag, vindt de kruisiging plaats onder het oog van duizenden nieuwsgierigen.