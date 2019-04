Zo verkort UZ Gent de wachttijd: patiënten mogen zichzelf onderzoeken aan onthaal

Alle volwassen patiënten die zelf naar de spoedgevallendienst komen, kunnen gebruikmaken van de zelfmeetkiosk. Het toestel onderzoekt een aantal vitale parameters zoals de bloeddruk, pols en zuurstofsaturatie. Nadien stelt het vragen over de klachten waarmee je je aanmeldt en mogelijke allergieën. De meetinstrumenten zijn gevalideerd. Je kan als patiënt dus niets verkeerd doen en het wijst zichzelf uit. De resultaten verschijnen op een scherm in de triageruimte en in de centrale verpleegpost. Als de parameters niet goed of verstoord zijn, grijpt een verpleegkundige snel in. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.

“De patiënt krijgt ook meer verantwoordelijkheid en heeft het gevoel dat hij de wachttijd voor triage nuttig besteedt”, zegt adjunct-hoofdverpleegkundige Jeroen Deconinck. “Het toestel levert een briefje af met daarop de resultaten. Dit is ook nuttige informatie voor de patiënt.”

Het UZ Gent is het eerste ziekenhuis dat de zelfmeetkiosk gebruikt op een spoedgevallendienst.(jcd)