Al na twee dagen kapot: Samsung’s vouwbare smartphone valt nog niet in de plooi

Scheurtjes, oneffenheden in de vouw en een scherm dat voor de helft niet meer werkt. De eerste exemplaren van de Samsung Galaxy Fold zijn deze week aangekomen bij recensenten en maken allesbehalve een sterke indruk. Nadat Samsung in 2016 al een licht ontvlambare smartphone uit de rekken moest halen, dreigt nu een nieuw pr-drama. De opvouwbare smartphone die zo’n 2.000 euro kost, zou vanaf 3 mei bij ons in de rekken liggen.