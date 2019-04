Frank De Bleeckere pijnlijk in de fout: handspel van Club Brugge-speler Brandon Mechele in Genk was géén strafschop

In tegenstelling tot wat de Belgische refs, spelers en alle waarnemers zondag dachten, was de bal ­tegen de hand van Brandon Mechele in de topper tegen KRC Genk géén handspel en dus geen strafschop. Frank De Bleeckere, die de refs op de hoogte bracht van het gewijzigde reglement met betrekking tot het handspel, was vergeten een uitzondering in zijn powerpointpresentatie te zetten.

KRC Genk-Club Brugge, 55ste minuut. In een duel met Samatta caprioleert de bal op een vreemde wijze tegen de arm van Mechele. Ref Boucaut ziet er geen graten in, maar de videoref wijst hem erop dat het reglement rond het handspel is veranderd en dat in dit geval er een strafschop gefloten kan worden. Boucaut bekijkt de beelden en stemt in, duidelijk met tegenzin. Zowel videoref Tim Pots als ref Boucaut baseert zich op het geschreven document dat ze van Frank De Bleeckere, tegenwoordig Talent & Elite Referee Manager bij de voetbalbond, voor het begin van de play-offs te zien kregen.

Het probleem is dat dit document niet volledig is. De uitzondering die Mechele had vrijgepleit, staat er niet in. Terwijl er in het FIFA-document wel gewag van wordt gemaakt. Letterlijk in het FIFA document: “Een speler zal doorgaans niet worden bestraft als de bal de hand/arm raakt als… de bal van zijn eigen lichaam komt, of het lichaam van een andere speler (van eender welk team) die er zo dicht bij stond dat het bijna onmogelijk is om contact met de bal te vermijden”. Dat is precies wat er zondag in Genk gebeurde.

Navraag leert dat De Bleeck­ere het in zijn uiteenzetting wel aanhaalde, maar dus niet vermeldde in de powerpointpresentatie die de refs kregen toegestuurd. Vandaar dat ref Boucaut en de ­videoref met de uitzondering geen rekening hielden.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist en Frank De Bleeckere zelf zijn al sinds maandag niet bereikbaar voor commentaar. Opmerkelijk is ook dat deze week nog geen enkele verklaring is gegeven voor de scheidsrechterlijke beslissingen van het voorbije weekend. Tot deze week deed Verbist dat telkens ten laatste op dinsdag na het weekend.

Vincent Mannaert, algemeen directeur van Club Brugge, ­bevestigt dat hij op de hoogte is van de lacune. “Maar er is toch niets meer aan te veranderen”, aldus Mannaert, die acties van Brugse kant uitsluit. “We gaan ook geen Calimero spelen. Onze aandacht gaat volledig naar het veld.”