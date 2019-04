COMMENTAAR. Met het DNA moet je niet lachen

In onze sportkrant ontrafelen we het DNA van alle eersteklassers. Er wordt weleens lacherig gedaan over het belang van de identiteit van een club. “Winnen is het enige wat telt in het profvoetbal, al de rest is window dressing”, klinkt het dan even cynisch als kortzichtig. Iedereen die al even in het voetbal meedraait en af en toe eens nadenkt, zal zo’n uitspraak niet doen. Want áltijd winnen in het voetbal is onmogelijk. Er zijn perioden – lange en minder lange – waarin je als club niets wint.