Al kibbelend kampioen: sinds Europese uitschakeling blinkt PSG enkel nog uit door geruzie

Een Parijse ramp mogen we het niet noemen, na de brand in de Notre-Dame. Maar wat een miserie bij PSG. Incroyable. Sinds de Europese uitschakeling is het hommeles intern, met trainer Thomas Tuchel in de hoofdrol. Het titelfeestje werd ook al driemaal uitgesteld.

De zoveelste, dit keer totaal onverwachte uitschakeling van PSG in de Champions League – Man United haalde in de 1/8ste finales een 0-2-nederlaag op – deed de sfeer in het Parc des Princes volledig omslaan. Begin dit seizoen was er al wat irritatie omdat Tuchel geregeld van systeem wisselde, maar de resultaten waren prima en zorgden voor een positieve flow. Maar sinds die wonderbaarlijke woensdagavond begin maart zit de mot er helemaal in.

De taferelen van de voorbije weken zeggen alles. De achtste landstitel wordt, gezien de enorme voorsprong, sowieso een feit. Maar het in Frankrijk oppermachtige PSG verkwanselde nu al drie kansen op een feestje. Thuis tegen Strasbourg kwam het niet verder dan 2-2, op het veld van Lille ging het met zware 5-1-cijfers ten onder en woensdagavond werd met 3-2 verloren bij het bescheiden Nantes. En wat zorgen die resultaten voor wrevel…

Sneer naar sportieve baas

Nadat verdediger Kimpembe na het Manchester-mirakel al had gezegd dat de ploeg de terugmatch te licht had opgenomen, was Dani Alves de volgende om zijn beklag te doen. De ervaren rechtsback vindt dat er in de vestiaire te weinig naar hem wordt geluisterd. “Terwijl ik toch al alles heb meegemaakt.” En na de pandoering in Lille zuchtte Kylian Mbappé: “We speelden als debutanten, zonder persoonlijkheid.”

Een uitlating waarmee Tuchel het oneens was. Maar de Duitse coach deed intussen zelf enkele opmerkelijke uitspraken. Omdat hij door blessures en schorsingen een elftal aan toppers mist – Neymar, Cavani, Di Maria, Thiago Silva, Verratti,... –, een rist onervaren jongeren moet inschakelen en dat beu is. Hij nam de medische staf al op de korrel door te zeggen dat die volle lappenmand “niet enkel met toeval te maken kan hebben”. Maar nog opvallender waren deze quotes: “We hebben gewoon te weinig spelers. En het probleem is dat, zolang je wint, niemand erom maalt.”

Een sneer richting het bestuur, meer bepaald richting sportief directeur Antero Henrique. Het is riskant, zeker omdat de Braziliaan tot de clan-Neymar behoort, maar Tuchel deinst er niet voor terug. “Of hij (Henrique, nvdr.) geviseerd wordt? Dat weet ik niet, maar mijn uitleg is helder, of niet soms? Het is nu al wekenlang dat ik uit amper zestien man kan kiezen. Of ik dit ook tegen de voorzitter zal zeggen? Zeer zeker.”

500 miljoen aan transfers

Volgens insiders is er een machtsstrijd aan de gang bij PSG en hoopt Tuchel meer inspraak te krijgen in de transfers. De club gaf in twee jaar 500 miljoen euro uit, maar hij meent dat die beter besteed hadden kunnen worden. Ook vindt hij het niet kunnen dat hij Rabiot niet meer mag opstellen en dat met Diarra nog een andere middenvelder vertrok. Maar Tuchels kritische aanpak kan ook contraproductief werken en gooien de Qatari hem voor hetzelfde geld al na één seizoen buiten.

Al is het nu eerst tijd voor een feestje. Het zal zondagavond thuis tegen Monaco toch niet opnieuw mislopen, zeker?