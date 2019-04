CLUBNIEUWS. Overtuigt Hugo Broos Oostende om ex-assistent te halen als coach?

Na een dolle Europese week is het weer tijd voor de play-offs in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Nieuwe datum uitspraak Geschillencommissie

De Geschillencommissie buigt zich op donderdag 25 april over de stilgelegde match Standard-Anderlecht en niet op 23 april, zoals eerder gemeld. Het bondsparket vordert tegen Anderlecht één match achter gesloten deuren. (red)

ANTWERP. Batubinsika is weer op de club

Na twee dagen van ziekte verscheen Batubinsika gisteren opnieuw op de club. De Fransman beperkte zich voorlopig nog tot een individueel programma. Vandaag sluit hij opnieuw aan bij de groep. Voorts trainde iedereen probleemloos mee. Buta (meniscusletsel) revalideert verder. (dige)

CERCLE BRUGGE. Weer op stage naar Hoenderloo

Cardona is terug naar Monaco, waar hij revalideert. Kylian Hazard is out, maar gaf wel de aftrap van de Hendrik Brugmans Memorial Cup 2019. Ook Traoré blijft onbeschikbaar, de match tegen Kortrijk komt te vroeg. Taravel, die deze week jarig was, traint weer voluit mee en is fit voor morgen.

Cercle start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 17 juni en trekt opnieuw naar Hoenderloo op stage. (kvà

EUPEN. Afscheidsdoop voor Luis Garcia

Meestal word je gedoopt als je ergens aan de slag gaat, maar bij Eupen werkt het andersom. Kapitein Luis Garcia (38), die zaterdag tegen STVV zijn afscheidsmatch speelt, werd door zijn ploegmaats getrakteerd op bloem en eieren – niet verwerkt in een lekker gerechtje, maar rechtstreeks toegediend. “Spaanse traditie”, zo klonk het. (dvd)

GENK. Geen reden tot wijzigen

Voor Genk-coach Philippe Clement is er op het eerste gezicht geen enkele reden om zijn team te wijzigen voor de wedstrijd op Sclessin. Marcus Ingvartsen (kuit), Jakub ­Piotrowski (adductoren) en Neto Borges (rug) zijn niet beschikbaar.

KV KORTRIJK. Overleg over toekomst Rolland, ook vertrek Chevalier mogelijk

De kans bestaat dat Elohim Rolland volgend seizoen geen deel meer uitmaakt van de kern van KV Kortrijk. De Franse middenvelder speelde nog niet bijzonder veel dit seizoen en eerder liet hij al optekenen dat hij nog altijd droomt van een Ligue 1-team. In 2017 was Dijon geïnteresseerd, maar lag de vraagprijs van 1,3 miljoen euro te hoog. Nu is het afwachten of Kortrijk nog een toekomst ziet in de middenvelder en of het hem al dan niet wil laten gaan. Er staat een overleg gepland tussen de club en de trainer. Zeker is dat, als Kortrijk nog geld wil vangen voor Rolland, het hem in augustus moeten verkopen, want zijn contract loopt af in 2020. Ook Teddy Chevalier lijkt open te staan voor een vertrek.

Ivanof revalideert na zijn knieblessure. Hines-Ike zal er niet bij zijn tegen Cercle. Hij heeft een wonde aan zijn voet die nog niet genezen is na een trap tegen Union. De Sart is twijfelachtig na een kniestoot in diezelfde match. Lepoint had last van een etterende teennagel, maar lijkt wedstrijdfit te geraken. Coach Yves Vanderhaeghe houdt toch al een oplossing achter de hand. “Met Rolland en Charisis kan ik een eventuele afwezigheid van De Sart en/of Lepoint opvangen. Ze beschikken allebei over voldoende kwaliteit.” (gco)

KV OOSTENDE. Ex-assistent Broos nieuwe trainer?

Frank Dierckens is nu twee maanden baas bij KV Oostende. Tot nu toe bleef de voorzitter op de achtergrond, maar hij mag gerust eens naar buiten treden met zijn beleid. Want KVO staat voor een zware zomer. In de eerste plaats is er de trainerskwestie. Sportief directeur Hugo Broos geeft toe dat Sven Vandenbroeck – zijn ex-assistent van bij Kameroen – één van zijn topkandidaten is, maar het bestuur twijfelt. De directie ziet ook wel wat in Gino Caen, de voormalige assistent van Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. Hij kent het huis en enkele spelers omdat hij eerder bij KVO werkte. Alleen sprak Broos (nog) niet met Caen. Wie zal wie overtuigen? De shortlist met coaches is al behoorlijk uitgedund. Zo zijn de gesprekken met de allereerste kandidaat Glen De Boeck definitief afgesprongen.

Daarnaast moet ook de spelerskern vernieuwd worden. Broos gaf nog mee dat rechtsback Amin Nouri, die gehuurd wordt van het Noorse Valerenga, nu toch niet blijft. Linksback Nastic – geleend van Genk – krijgt nog twee matchen om zich te bewijzen. De Bock (Leeds) en Vanlerberghe (Club) keren terug naar hun moederclub. (jug)

Verrassend nieuws: KV Oostende gaat de optie op Amin Nouri niet lichten. De rechtsachter wordt gehuurd, maar KVO zal die huur niet verlengen. “Aanvankelijk was het de bedoeling om de optie wél te lichten”, aldus Hugo Broos. “Maar we willen de ontwikkeling van Bataille niet blokkeren. Er is nog schaafwerk aan Jelle als rechtsachter, maar hij speelde ook sterke wedstrijden op die positie. En met Brecht Capon zitten we sowieso goed. Over ­Nastic beslissen we na de wedstrijden tegen Charleroi en Westerlo.” (jve)

LOKEREN. Deinze wint oefenmatch

Na de winst tegen KV Mechelen verloor Lokeren gisteren zijn tweede oefenmatch tegen KMSK Deinze, de tweede uit eerste amateurklasse: 2-3. Lokeren was al na drie minuten op achtervolgen aangewezen toen de vrijstaande Mezine kon scoren. Vanop de stip bracht Overmeire de bordjes in evenwicht, maar amper een minuut later kwam Lokeren alweer op achterstand via Lallemand. Kort na rust lukte Cevallos de gelijkmaker. Mertens zette de eindstand op het bord. (whb)

STANDARD. Vanheusden is terug

Zinho Vanheusden (terug uit schorsing) wordt in de basis verwacht. Naast hem liggen Milos Kosanovic en Merveille Bope Bokadi in balans. Standard-coach Michel Preud’homme kiest wellicht opnieuw voor de speelwijze met de valse negen, die tegen Anderlecht zo goed werkte. (bfa)

ZULTE WAREGEM. Hinder door werken

Vanaf dinsdag 23 april wordt de Zuiderlaan afgesloten in beide richtingen door werken op de site aan het Regenboogstadion. Het sta­dion blijft natuurlijk wel bereikbaar. Dat kan via de Henri Lebbestraat. Parkeren kan op de parking van Waregem Expo. De aannemer voorziet een oversteek zodat de fanshop, Bistro Berto en andere locaties toegankelijk blijven. (jcs)