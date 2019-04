Dader gezinsdrama haalde eerst nog wapen op in commissariaat

De politieagent die woensdagochtend zijn vrouw en twee kinderen neerschoot in Wijnegem deed dat met zijn dienstwapen. Eerst werd gedacht dat de man zijn dienstwapen mee naar huis had genomen na zijn werkdag, maar nu blijkt dat hij na een ruzie met zijn vrouw terug naar het politiekantoor ging om het wapen op te halen.

Vlak voor hij woensdagavond zijn twee kinderen en vrouw doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, was politieagent Peter P. (50) zijn dienstwapen gaan halen op het commissariaat. Daarna trok hij naar zijn huis in Wijnegem, waar hij zijn kinderen Jack (9) en Jamie (12) doodde. Vervolgens ging hij naar het café van zijn vrouw Dominique (40). Hij schoot ook haar dood en richtte vervolgens het wapen op zichzelf. De motieven van P. zijn nog niet duidelijk. Wel zat zijn carrière in het slop en stond hij bekend als een stevige drinker. Woensdag had hij ruzie gekregen met zijn vrouw, nadat ze samen naar de Brabantse Pijl waren gaan kijken. De agent had geen toestemming om zijn dienstwapen mee naar huis te nemen. Dat is bij Politiezone Antwerpen niet toegelaten zonder goedkeuring van de korpschef.

