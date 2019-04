Brand Notre-Dame was wellicht het gevolg van een elektrische kortsluiting

Volgens onderzoekers was de brand in de Notre-Dame waarschijnlijk het gevolg van een elektrische kortsluiting. Dat meldt de Britse online krant The Independent.

Onderzoekers mogen voorlopig nog niet in de kathedraal, omdat het nog steeds niet veilig zou zijn. Maar ze gaan er van uit dat het vuur een ongeluk was en waarschijnlijk ontstond tijdens de renovatiewerken aan de kathedraal. De kans is groot dat het om een elektrische kortsluiting gaat.

Momenteel worden verschillende delen van de muren verstevigd met houten planken om instorting te voorkomen. En is er een grote perimeter rond de kathedraal afgesloten. Ook werden er al verschillende standbeelden verwijderd om extra gewicht van de fragiele muren te nemen. De bekende roosvensters worden ook verder beveiligd.

