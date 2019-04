Pinkpop-festival krijgt voor 50ste editie eigen postzegel

Het Pinkpop-festival in Landgraaf in het zuidoosten van Nederland is aan zijn vijftigste editie toe en dit eert PostNL met een speciale postzegel, zo heeft Dagblad De Limburger vrijdag gemeld.

Pinkpop is het oudste jaarlijkse popfestival ter wereld. De vijftigste editie speelt zich af tussen 8 en 10 juni.

Naar aanleiding van die jubileum-aflevering brengen de Nederlandse posterijen een speciale zegel uit. Het gaat om vijf stuks op een vel ter waarde van 7 euro.

De zegels bevatten het speciale jubileumlogo. De typografie in het witte kader is met goud bedrukt. Verder omvat het postzegelvel een beschrijving van het openluchtfestival. Via een gratis te downloaden app krijgt de koper ook toegang tot foto’s en promotiemateriaal uit de rijke historie van het festival dat zowat het Rock Werchter van Nederland is.