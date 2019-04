Nederlandse wegenwacht waarschuwt: “Zorg dat je tank altijd minstens voor een kwart gevuld is”

We doen het allemaal wel eens, toch nog blijven doorrijden als het lichtje op je dashboard aanspring. Maar de tank van je auto helemaal leeg rijden blijkt niet zo’n goed idee te zijn. Dat zegt de Nederlandse Wegenwacht.

Als je stilvalt met een oudere dieselmotor kan je er terug enkele liters ingooien en de kans dat je auto na 20 seconden terug start is groot, maar soms lukt het niet. Indien niet moet de motor eerst volledig ontlucht worden en dat kan je niet zomaar zelf doen. Ook een lege benzinemotor kan voor problemen zorgen. Volgens experten kan de brandstofpomp oververhitten omdat de benzine als koeling werkt. Als er geen benzine meer in de pomp zit, kan die ook lucht aanzuigen en dat zorgt voor beschadiging.

Je kan best de tank van je auto altijd voor een kwart gevuld laten. Vuil en vettigheid uit de brandstof verzamelt zich namelijk in die restjes op de bodem van de tank. Als die in de brandstofpomp terecht raken kan dat voor beschadigingen zorgen.