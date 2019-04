Christoph D’Haese: “Vlamingen slagen er wel in gezin en werk te combineren”

Bij een brand in Aalst eerder deze week bleken drie jonge kinderen alleen thuis te zijn. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wijst de moeder met de vinger, en met haar een hele allochtone gemeenschap.

In een flat in de Welvaartstraat in Aalst brak maandagochtend rond 10 uur een brand uit. Een voorbijganger die de rook opmerkte, verwittigde de hulpdiensten. Die troffen drie jonge kinderen van 12, 4 en 2 jaar oud aan in het huis. De ouders waren niet aanwezig. De moeder, een alleenstaande vrouw, was gaan werken. De burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) uitte zijn verontwaardiging over het voorval op Facebook. “Dit getuigt van niet veel verantwoordelijkheid en dit op een moment dat de werkende Vlaming zich in vele bochten moet wringen om opvang te verzekeren voor zijn kinderen in vakantieperiodes.” Niet iedereen was het met die uitspraak eens. Maar de burgemeester zelf vindt niet dat hij verkeerd gereageerd heeft. “Ik heb er alle begrip voor dat deze mevrouw gaat werken. Maar het ontslaat haar niet van de verantwoordelijkheid om voor haar kinderen te zorgen. Ik kan alleen maar vaststellen dat veel Vlamingen er wel in slagen om gezin en werk te combineren.”

Dat D’Haese erop wees dat de vrouw een ander herkomstland heeft, gaat er bij velen ook niet in. “Ik viseer geen enkele gemeenschap, maar ik kom veel buiten als burgemeester, en ik zie het vaak gebeuren dat kinderen van Afrikaanse afkomst alleen gelaten worden. Dat is een vaststelling, waarmee ik niet wil stigmatiseren.”

bekijk ook

Kindjes van 2, 4 en 12 jaar alleen thuis wanneer er brand ontstaat, drama nipt vermeden