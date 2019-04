Matchpack Standard - KRC Genk: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Met Standard Luik - KRC Genk staat er vanavond een sleutelduel in Play-off 1 op het programma. Als de Limburgers voor het eerst in 12 matchen winnen op Sclessin, zetten ze een grote stap richting de landstitel.

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen: Berge, Malinovskyi, Heynen: Ito, Samatta, Trossard.

Standard Standard KRC Genk KRC Genk Jackers, Vandevoordt, De Norre, Aidoo, Seigers, Wouters, Fiolic, Ndongala, Paintsil, Gano.

Geschorsten: Niemand

Op 1 kaart van schorsing: Ally Samatta

Geblesseerden: Jakub Piotrowski, Marcus Ingvartsen en Neto Borges

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 2-0 thuis, 1-1 uit

Dit zegt onze clubwatcher: KRC Genk kreeg een boost aan vertrouwen door de verdiende zege tegen eerste achtervolger Club Brugge. Standard veegde dan weer Anderlecht van de mat in amper 31 minuten. De Genkse spelers beseffen dat het kan spoken op Sclessin en hebben hopelijk lessen getrokken uit het recente verleden. In de vorige editie van PO1 gingen de Limburgers met maar liefst 5-0 onderuit in Luik. Het zal vanavond allicht niet zo’n vaart lopen, maar een verplaatsing naar Standard is nooit een pleziertrip. (Sven Claes)

Verwachte opstelling: Ochoa; Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis; Cimirot, Marin; Carcela, Halilovic, Djenepo: Mpoku

Bank: Gillet. Goreux. Bokadi. Cavanda. Pocognoli. Miangue. Bastien. Balikwisha. Lestienne. Emond

Geschorsten: Niemand

Geblesseerden: Oulare, Sa

Dit zegt onze clubwatcher: Standard ontvangt KRC Genk in de wetenschap dat de Limburgers het traditioneel lastig hebben op Sclessin. Vorig seizoen eindigde hetzelfde duel in PO1 nog in een 5-0-zege voor de Rouches. De verhoudingen liggen nu anders. Droomt Standard stiekem nog van de titel, dan is winst eigenlijk een must. Zinho Vanheusden keert terug uit schorsing en wordt opnieuw in de basis verwacht. Interessant om zien wordt wie naast hem zal staan en of Preud’homme opnieuw voor de speelwijze met de valse negen kiest. Hetgeen tegen Anderlecht zo goed werkte (Bob Faesen).