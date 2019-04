Antwerp ontvangt maandag Club Brugge na negen op twaalf maar wat zegt Bölöni: “We mogen niet té hongerig worden”

Een ontspannen Bölöni wandelde vrijdagochtend de Diamond Bar op de Bosuil binnen. Hoe kan het ook anders, na de 9 op 9 tegen Genk, Anderlecht en Gent. Bovendien komt de topper tegen Club Brugge er pas maandag aan. “Het is gevaarlijk om nu onze schwung te verliezen”, beseft de Antwerp-coach.

Met drie opeenvolgende zeges verbaasde The Great Old vriend en vijand in deze Play-offs. Iedereen is benieuwd of Antwerp de lijn nu doortrekt tegen Club. Bölöni daarentegen predikt rust. “Calmez-vous. We staan voor een extreem moeilijke match tegen een ploeg die ons nog niet zo lang geleden op ons plaats zette.”

5-1 verloren, dan ben je niet blij. Foto: BELGA

De Roemeen verwijst natuurlijk naar de 5-1-nederlaag van eind december op Jan Breydel. Sindsdien groeide blauw-zwart weer naar zijn beste niveau toe. “Club is aan een energieke opmars bezig, op die match van vorige zondag in Genk na. Onze wedstrijdinstelling wordt maandag cruciaal. We mogen ook niet té hongerig worden, want dan kunnen we nog diep vallen. Niet vergeten dat weinig mensen met twee handen getekend dat we Play-off 1 zouden halen, laat staan met deze resultaten. We hebben al dingen gerealiseerd die niemand had verwacht.”

Zonder Haroun

Tegen Club moet Antwerp zonder zijn aanvoerder aan de bak. Faris Haroun is geschorst, en daar is Bölöni niet mee opgezet. “Het is niet normaal dat je na vier speeldagen al drie gele kaarten achter je naam hebt staan. Je moet agressief zijn in de duels, zonder zoveel kaarten te pakken. Ik stel wel vast dat sommige van die kaarten uit het niets kwamen.”

Faris Haroun is er maandag niet bij. Foto: BELGAIMAGE

Yatabaré lijkt de logische vervanger van Haroun, maar er zitten nog kandidaten in de wachtkamer. “Yatabaré mist ritme door zijn kuitblessure en ziekte. We proberen hem zo goed mogelijk klaar te stomen. Ook Simao, Borges en Opare zijn opties”, aldus Bölöni die niet in zijn kaarten laat kijken.

Progressie Govea

Wellicht blijven de twee andere centrale middenvelders, Refaelov en Govea, staan. Die laatste werd in Gent uitgeroepen tot man van de match. “Zijn niveau gaat gestaag omhoog, en daar ben ik blij om. Hij viel op een slecht moment in het seizoen uit. Eens de ploeg op de rails staat, ga je als coach niet zomaar wisselen. Hij moest zijn situatie lange tijd ondergaan.”

Omar Govea Foto: Photo News

Binnenkort moet Antwerp beslissen of het de aankoopoptie in de huurovereenkomst van Govea licht. “Ik hoop dat hij blijft”, drukt Bölöni tot slot zijn wens uit. “Het is nooit te vroeg om aan de toekomst te denken. Om er publiekelijk over te praten, is het daarentegen nooit het goede moment.” (lacht)