Werken bij Luchthaven Brugge-Oostende, de nummer drie

Oostende - Meer cargo, een nieuwe business terminal en Russische passagiers. Allemaal zorgen ze er mee voor dat de luchthaven van Brugge-Oostende in de lift zit. Intussen is ze toch al de derde grootste luchthaven van het land. “90 procent van ons vast personeelsbestand woont binnen een straal van 40 kilometer.”

Tijdens de paasvakantie is het gezellig druk aan de luchthaven van Oostende met heel wat vertrekkers en terugkeerders met hun koffers en handbagage. “Vorig jaar zagen we het aantal passagiers in Oostende met 15 procent toenemen”, vertelt Vanessa Flamez, marketing & communication manager van de luchthaven Oostende-Brugge. “Die groei is vooral te danken aan vollere vliegtuigen van Tui fly en nieuwe bestemmingen.”

Die nieuwe bestemmingen ogen alvast zonnig met Sharm-el-Sheikh, Hurghada, Corfu en Djerba. Want vandaag is Oostende in grote mate een toeristische luchthaven. Het aantal zakenvluchten bleef vorig jaar eerder status quo, al wil de luchthaven nog meer diversifiëren. “Wat we niet mogen onderschatten, is het luik cargo. Vanaf juni zullen we samenwerken met een extra (nieuwe) Italiaanse afhandelaar . Die zal dan ook nieuwe luchtvaartmaatschappijen mét nieuwe cargoklanten meebrengen tot bij ons”, aldus Flamez.

Hoeveel werknemers?

Afgelopen jaar klokte de luchthaven af op 420.000 passagiers. Niet slecht voor een bedrijf dat je qua aantal werknemers als een kmo kan bestempelen. De luchthaven telt 115 vaste medewerkers. Daarbovenop mag je rekenen op een minimum van 300 indirecte tewerkstellingen van toeleveranciers zoals Aviation Services Ostend, Securitas of concessiehouders.

Hoe zit de verhouding van de jobs op de luchthaven van Oostende-Brugge? “In grote lijnen gaat het in 1/3 van de jobs om securitygerelateerde jobs, 1/3 is brandweerpersoneel en 1/3 is een mix van managers, kaderleden en operationele medewerkers zoals airport inspectors”, klinkt het. In elk van die domeinen, zo lezen we op de site van de luchthaven, zijn er ook nog openstaande jobs.

