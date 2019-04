Italiaanse mama bevalt van zoon, twee maanden nadat zijn broertje ter wereld kwam

In Italië heeft zich een bizar verhaal voorgedaan. Een 40-jarige mama beviel er van een zoontje in december, maar zette twee maanden later nog een broertje op de wereld.

In december 2018 werd een mama met spoed naar het ziekenhuis gebracht en beviel ze er van een zoontje genaamd Alessandro. Het kindje kwam na slechts 6 maanden zwangerschap ter wereld en woog maar 800 gram. Gelukkig kon het medische team de placenta intact houden, want de vrouw was zwanger van een tweeling. Het broertje van Alessandro kon daardoor gewoon verder groeien in de buik van zijn mama.

Zestig dagen later werd Andrea geboren. Een gezonde jongen van drie kilo. Op de afdeling materniteit staan ze met hun mond vol tanden. “Het is de eerste keer dat we zo iets meemaken. Alles gaat goed met de familie en ze mogen binnen enkele dagen naar huis.”

Omdat de twee niet op dezelfde dag geboren zijn stond de administratieve dienst perplex toen ze het geboortecertificaat moesten opstellen. “Moeten we schrijven dat het een tweeling is, waarvan de andere nog niet geboren is?”, klonk het daar.