Mooi weer zorgt voor files rond Antwerpen en richting kust

Het mooie weer en het verlengde paasweekend dat voor de deur staat, zorgen voor verkeersproblemen in de buurt van Antwerpen en op de E40 naar de kust. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Wie nu de baan opgaat, moet de verkeersinformatie goed in het oog houden en extra reistijd rekenen”, aldus de woordvoerder. Om iets na 11.00 uur stond op de Vlaamse wegen 130 kilometer file. Dat is “uitzonderlijk veel”, klinkt het.

“Zoals verwacht is er een serieuze uittocht voor het paasweekend, die al vroeger begonnen is door het mooie weer”, aldus Bruyninckx.

In het Antwerpse kleurt de wegenkaart op veel plaatsen rood. Extra druk is het op de E19 vanuit Breda tot aan de Kennedytunnel, en op de E313 vanuit Limburg naar Antwerpen.

Op de E40 zijn er bovenop de drukte door het mooie weer verschillende incidenten geweest. “Zo was er vanochtend al een ongeval in Nevele en rond 09.45 uur zijn verschillende voertuigen gebotst in Wetteren. Twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Bruyninckx. “Twee van de drie rijstroken zijn versperd en dat geeft een trechter die voor grote problemen zorgt. Er staat een file tussen Aalst en Wetteren en het is er twee uur aanschuiven.”

Bruyninckx kan geen prognose geven over wanneer de weg weer vrijgemaakt zal worden, “maar het is duidelijk dat we de file de hele dag zullen meeslepen. En ook in Antwerpen zal het heel de dag druk zijn.”

De woordvoerder wijst er nog op dat er geen ochtendspits was, maar dat de drukte om 09.30 uur is begonnen en niet meer is gestopt. “En ook de komende dagen moeten automobilisten rekening houden met het mooie weer en de verkeersinformatie in het oog houden”, zegt Bruyninckx. “Ze vertrekken best vroeg of pas na de middag.”