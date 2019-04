Meer leerkansen op Antwerpse werven

Antwerpen - “We verwachten op Linkeroever nog dit jaar een forse toename van leerkansen voor verschillende doelgroepen”, voorspelt Dieter Carré, coördinator van Talentenwerf, het job- en opleidingspunt voor de bouw in Antwerpen. “Die leerkansen zullen nog uitbreiden wanneer ook de werven Rechteroever en de Scheldekruising opstarten.”

Vorige maand kregen tientallen leerlingen uit SBSO Zonnebos uit ’s Gravenwezel, CLW-A Het Leercentrum uit Merksem, TSM Mechelen en CDO Newton uit Sint-Niklaas op initiatief van Talentenwerf al een opleiding in het bekisten op de werf aan de Schijnpoortweg. De Oosterweelwerf op Linkeroever zal later dit jaar nog meer opleidingsmogelijkheden bieden dan de relatief kleine werf aan de Schijnpoortweg. Samen met bouwheer Lantis, de nieuwe naam voor de nv BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), creëert Talentenwerf er heel wat stagemogelijkheden.

Niet alleen voor scholieren of studenten, maar ook voor werkzoekenden en cursisten uit bouwvakopleidingen.

Rioolleggers

Talentenwerf is hiervoor momenteel volop aan het rekruteren. Het betreft onder meer rioolleggers (voor diepriolering), wegenwerkers voor funderingswerken, bekisters-ijzervlechters en walsmachinisten.

“Zopas hebben we ook een werfmedewerker Onthaal & Veiligheid gerekruteerd. Die kan eind april effectief op stage, waarna ook een aanwerving volgt. Sinds een paar maanden is via een individuele beroepsopleiding (IBO) ook een teller of logistiek verantwoordelijke voor grondverzet aan de slag. Wellicht volgende maand al volgt een opleiding voor walsmachinisten”, vertelt Dieter Carré.

“Juist voor en vooral na het bouwverlof denken we dat de kansen nog sterk zullen toenemen. We herhalen dan ook de boodschap naar potentiële partners om mee te stappen in deze competentieversterkende trajecten”, doet de coördinator van Talentenwerf een warme oproep.

Op woensdag 15 mei 2019 vindt bij Talentenwerf een volgende infosessie over de werfstages plaats.