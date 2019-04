Belastingcontroleur houdt Diego Costa uit zijn slaap en van de training

Diego Costa heeft gisteren niet meegetraind bij Atletico Madrid. En de Spaanse sportkrant AS meent te weten waarom. Een berichtje van de belastingcontroleur had de Spaanse Argentijn woensdagnacht uit zijn slaap gehouden waardoor hij zich niet bekwaam voelde om te trainen.

Niet dat het veel uitmaakt. Costa kreeg twee weken geleden op het veld van Barcelona de rode kaart onder de neus geduwd en liet de scheidsrechter blijken dat hij daar helemaal niet mee akkoord kon gaan. De Spaanse voetbalbond tilde erg zwaar aan zowel de gemaakte fout als de verbale uithaal en trakteerde Costa op een schorsing van maar liefst acht speeldagen. Hierdoor komt de Spanjaard dit seizoen niet meer in actie. Atletico is intussen een intern onderzoek gestart.

Maar dat is dus niet de reden waarom Costa gisteren niet meetrainde. Woensdag raakte ook nog eens bekend dat hij betrokken is in een fraudezaak en dat de Spaanse fiscus hem op de hielen zat. De international zou in 2014 een deal met Adidas ter waarde van 1,1 miljoen euro niet hebben aangegeven aan de Spaanse fiscus.

Het leidde bij de Atletico-spits alvast tot een slapeloze nacht. Hij voelde zich daarom donderdagochtend ook niet klaar om met de rest van de ploeg mee te trainen. Vandaag wordt hij wel opnieuw op het trainingsveld verwacht.