‘Treinbegeleiders hebben enorm veel afwisseling en leuke sociale contacten’

Hasselt - Maar liefst 10 enthousiaste treinbegeleiders kunnen weldra aan de slag in Hasselt. Om deze professionals te vinden, organiseert de NMBS op 4 mei een jobdag. “Iedereen die graag onder de mensen komt en zijn werk vlot wil kunnen combineren met gezin en hobby’s, moet zeker zijn kans wagen”, zeggen Sofie Theunissen en Said El Hari, die allebei vol lof zijn over hun job.

“Ik heb 23 jaar gewerkt bij Ford Genk”, vertelt Said El Hari. “Na de sluiting van de fabriek moest ik een andere job gaan zoeken en via een vriend, die heel tevreden was van zijn baan als treinbegeleider, heb ik me ingeschreven voor de jobdag van de NMBS. Ik heb meegedaan aan het ingangsexamen en alle tests zijn heel goed meegevallen. Dat is nu 3,5 jaar geleden. Na mijn opleiding in Brussel en enkele jaren in Leuven, werk ik nu vanuit Hasselt. Dat is vlakbij mijn deur, en dus ideaal.”

Altijd anders

Said heeft nog geen seconde spijt van zijn keuze. “Het leukste vind ik de afwisseling”, zegt hij. “Ik hou absoluut niet van een 9-to-5-job. Ik sport graag, en dat is prima te combineren met de werkuren. Andere voordelen zijn dat alles hier uitstekend geregeld is. Het loon wordt netjes op tijd gestort, de administratie is in orde en er is een grote werkzekerheid. Na wat er bij Ford is gebeurd, vind ik dat belangrijk.”

Said geniet van de sociale contacten als treinbegeleider. “Je komt iedere dag een heel divers publiek tegen. Je kunt toeristen wegwijs maken, zakenmensen en politici ontmoeten,... Iedere dag is anders, en daarom ben ik zo tevreden met deze job.”

Heb je zelf interesse in de job van treinbegeleider? Voor meer info en inschrijvingen voor de jobdag van 4 mei, surf je best naar www.despoorwegenwervenaan.be of stuur je een e-mail naar koen.strybos@hr-rail.be.