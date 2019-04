Waarom er zelfs bij deze zomerse temperaturen geen redders op het strand zullen staan

Blankenberge -

De thermometer gaat dit weekend naar 24 graden, de kust verwacht dit weekend honderdduizenden toeristen en de snelwegen slibben al sinds vrijdagvoormiddag dicht. Zomer in april... maar toch zal er op onze stranden geen enkele redder te bespeuren zijn. “Omdat het simpelweg niet kan”, klinkt het bij onze reddingsdiensten. “Elk jaar krijgen we bij vroege zomerse dagen de vraag om sneller te beginnen. Maar hoe graag we dat ook zouden willen, het is echt geen optie. Pas op 1 mei staan de eerste er.”