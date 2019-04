Major League Soccer over enkele jaren met dertig teams

Over enkele jaren zal de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) uitbreiden naar dertig teams, zo bevestigde sterke man Don Garber donderdag bij de voorstelling van Saint-Louis en Sacramento als mogelijk nieuwe teams.

Momenteel treden er 24 ploegen aan in de MLS. “Het profvoetbal floreert op alle niveaus in de Verenigde Staten en Canada en wij zijn ervan overtuigd dat er in heel wat steden mogelijkheden liggen voor clubs”, aldus Garber.

Miami, een project dat gelanceerd werd door voetbalicoon David Beckham, en Nashville maken volgend jaar hun intrede, in 2021 gevolgd door Austin. Later zouden dan ook nog Saint-Louis en Sacramento kunnen volgen.

David Beckham als speler van LA Galaxy. Foto: AP

Belgische insteken

Onlangs maakte ex-Racing Genk-speler Alejandro Pozuelo nog de overstap naar de MLS. De Spanjaard is momenteel bij Toronto FC aan de slag. Ook Kenny Saïef wordt momenteel uitgeleend door Anderlecht aan Cincinnati.

Ondertusen hebben er al enkele Belgen de grote plas overgestoken. Laurent Ciman trok in 2013 naar Canada om zijn dochtertje Nina, die aan een vorm van autisme lijdt, de beste verzorgingen te kunnen geven. Momenteel is Ciman ploegmaat van Pozuelo. Roland Lamah (ex-Anderlecht) verdedigt samen met Saïef de kleuren van Cincinnati. Ook Antwerp-speler Jelle Van Damme heeft een Amerikaans verleden. Hij voetbalde anderhalf jaar voor Los Angeles Galaxy.