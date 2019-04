“Grote paraplu” moet Notre-Dame beschermen tegen de regen

Een “groot regenscherm zal de zwaar beschadigde Notre-Dame in Parijs moeten beschermen tegen neerslag. Het gaat om een groot dekzeil dat over het gebouw komt, zo zegt Charlotte Hubert, de voorzitster van de architectenvereniging voor historische gebouwen, vrijdag aan de Franse nieuwszender BFMTV.

De brand in de wereldberoemde kathedraal vernielde maandagavond een groot deel van het dak. Voor volgende week voorspelde regen in Parijs zou nog verdere schade aan het gebouw kunnen veroorzaken. Minister van Cultuur Franck Riester had al gewezen op verder instortingsgevaar wanneer het water zich zou ophopen op het dak van de kathedraal.

Het regenscherm boven de kathedraal moet de vorm van een puntdak krijgen. De constructie moet hoger zijn dan het oorspronkelijke dak, zodat bouwvakkers eronder kunnen om aan het gebouw te werken.

Een gelijkaardige constructie werd in Parijs ook al opgezet bij de renovatie van het Panthéon, in 2014 en 2015.

