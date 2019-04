Ziekenhuispatiënt raakt verbrand nadat hij sigaret wil aansteken

Izegem - Toen een patiënt donderdagavond in de rookkamer van de afdeling neurologie-psychiatrie in de Sint-Jozefskliniek in Izegem een sigaret wilde aansteken, vatte per ongeluk ook zijn kledij vuur.

De brandweer kwam snel ter plaatse, maar in tussentijd had het personeel de kledij zelf al kunnen blussen. Helaas konden ze niet vermijden dat de patiënt in kwestie zware brandwonden opliep. De patiënt werd na stabilisatie doorgevoerd naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. Door de interventie kwam niemand anders van de afdeling in gevaar en was geen verdere evacuatie vereist.