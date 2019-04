’s Werelds beroemdste opwarming viert dertigste verjaardag dankzij Frank Raes. “Mijn bijdrage aan de voetbalwereld”

Het deuntje van Live ls Life is ondertussen één van de beroemdste in de wereld. Dertig jaar geleden goochelde Diego Maradona op de klanken van Opus met de bal. Maar hadden de beelden zo populair geweest als Frank Raes er zich niet mee had gemoeid?

We noteren 19 april 1989. Napoli en Bayern München strijden in de terugwedstrijd van de halve finale in de UEFA Cup voor een plek in de finale. De heenwedstrijd in Napels eindigde op 2-0 in het voordeel van de Napolitanen. De terugwedstrijd moet Bayern met drie doelpunten verschil winnen om tegen streekgenoot Stuttgart de finale te beslechten, maar opnieuw konnen de Duitsers niet winnen: 2-2.

Herinnert u zich de wedstrijd zelf nog? Waarschijnlijk niet. Wat u zich naar alle waarschijnlijkheid wel nog herinnert is de wereldberoemde opwarming van Diego Armando Maradona die eraan vooraf ging. De Argentijnse balgoochelaar gooide op na naaa naa na na wat kunstjes uit zijn sloffen. Het was voetbalcommentator Frank Raes, die voor de toenmalige BRT in het stadion was, die de beelden opvroeg bij ZDF en aan elkaar plakte.

Maradona goochelt

“Het was ongeveer driekwartier voor de wedstrijd”, vertelt Raes. “ De spelers begonnen zich dan wat los te schudden. Er was een coverband nummers van Opus aan het spelen en op het moment dat Life Is Live begon, begon Maradona. Het heeft alles samen zo’n tien à vijftien minuten geduurd. Frank Arnesen, de technisch directeur van Anderlecht, stond toen naast mij. We waren beide met argusogen aan het kijken naar de balgoochelaar. Net zoals iedereen die toen in het stadion was.”

Dé beelden

“Ik dacht toen: ‘godverdomme, wij hebben die beelden niet.’ Ik wilde die in België tonen in Sportweekend. Ik heb contact opgenomen met ZDF (Duitse publieke televisiezender, nvdr) en zij hebben mij toen een betamax-cassette opgestuurd. Ik denk dat die nog altijd in het archief van de VRT ligt. Dan heb ik de montage, die je nu overal kan zien, gemaakt want er zaten uiteraard ook wat dode momenten in. Ik denk dat ik Opus toen populair heb gemaakt”, lacht Raes.

Een betamax-cassette.

Het is toevallig dat die beelden gemaakt zijn, want de Duitse omroep was nog niet live op antenne. “De cameramannen waren hun camera’s aan het testen toen Maradona begon”, legt Raes uit. “Op het grote scherm waren de beelden wel te zien. Op den duur was iedereen naar het scherm aan het kijken in het Olympisch Stadion. Maradona zag dat ook en deed er dan nog een schep bovenop. Het moet intimiderend zijn geweest voor Bayern. Stefan Reuter stond die wedstrijd tegen hem en werd zotgespeeld.”

Frank Raes. Foto: Photo News

Trots

In die tijd bestond YouTube nog niet en was het dus aan tv-stations om de beelden te tonen. “ZDF heeft er nooit iets mee gedaan. Dat vind ik nog steeds zeer vreemd. In Nederland is het opgepikt geweest na onze Sportweekend-uitzending. Het is niet mijn mooiste moment uit mijn carrière, maar laat het me mijn bijdrage aan de voetbalwereld noemen”, eindigt de commentator trots.