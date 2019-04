Coach Solskjaer na uitschakeling Manchester United: “Sommige jongens moesten met de voeten op de grond gezet worden”

Manchester United ging afgelopen dinsdag met de billen bloot tegen Barcelona. De return van de kwartfinale van de Champions League werd in Nou Camp verloren met een droge drie-nul waarbij de Engelsen nooit in de wedstrijd waren. Coach Ole Gunnar Solskjaer heeft duidelijk werk voor de boeg.

De wittebroodsweken zijn duidelijk voorbij tussen coach Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United. De Noor nam in december over van José Mourinho en zag na veertien zeges in negentien matchen zijn tijdelijk contract omgezet worden in een vaste verbintenis voor drie seizoenen. Sindsdien loopt het minder goed voor de Reds. Van de laatste zeven officiële wedstrijden gingen er liefst vijf verloren, waaronder dus ook beide kwartfinales tegen Barcelona.

Ole Gunnar Solskjaer Foto: Photo News

“De meeste spelers hebben me de voorbije maanden overtuigd met hun houding op het veld maar tegelijk moesten sommige jongens met de voeten op de grond gezet worden.”

Onder anderen de Franse spits Anthony Martial wordt geviseerd. Drie doelpunten in de jongste vijftien matchen volstaan niet voor de Franse aanvaller. “Ik heb met een aantal spelers individuele gesprekken gevoerd en Anthony is één van hen. Hij weet wat ik van hem verwacht. Het talent is er, hij heeft net een nieuw contract getekend en ik geloof in hem maar hij moet wel blijven werken. Wie voor Manchester United speelt, moet presteren. Dat geldt voor Rashford, Lukaku, Sanchez en dus ook voor Martial.”

Inkomende transfers

De Noorse coach benadrukte dat Manchester komende zomer de transfermarkt op wil. “Maar dan wel met het oog op realistische transfers. Jongens die bij de club passen, die de juiste mentaliteit en de juiste prijs hebben en die vanaf de eerste training klaar zijn. In het moderne voetbal kan je het jezelf niet meer permitteren om met overgewicht aan de voorbereiding te beginnen.”

United staat momenteel vijfde met twee punten achter op de vierde plaats die recht geeft op een plaats in de Champions League. Zondag staat de verplaatsing naar Everton op het programma, daarna staan cruciale duels met stadsgenoot City en Chelsea op het programma. “Dat zijn wedstrijden waarin je jezelf niet kunt verbergen. In dit soort duels zal duidelijk worden wie waar staat.”