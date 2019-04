België in top drie van Europese landen met meeste flitsers

De kans om te hard te rijden in België en daar niet op gepakt worden, is erg klein. Ons land staat in de top drie van landen waar het meest geflitst wordt. Enkel Groot-Brittannië en Italië steken ons voorbij.

Ons land is bezaaid met flitscamera’s. Als er gekeken wordt naar de verschillende soorten wegen in België en de concentratie flitscamera’s per 1.000 kilometer berekend wordt, komt ons land op de derde plaats binnen Europa te staan. Op basis van het aantal flitscamera’s stranden we op de zesde plaats vergeleken met de hele wereld. Maar volgens het verkeersinstituut VIAS zijn het er nog niet genoeg.