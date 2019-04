Interim-coach Belhocine: “Bij Anderlecht speel je niet omdat je jong bent, maar omdat je de beste bent”

Voor de tweede keer dit seizoen is Karim Belhocine de interim-coach van Anderlecht. Hij beseft dat de opdracht om Europees voetbal te halen aartsmoeilijk wordt, maar laat zich niet afschrikken. Belhocine maakte een goeie indruk. “Zegt de club dat ik meer jeugd moet opstellen? Dan moeten ze dat afdwingen.”

Anderlecht stond afgelopen week in rep en roer. De match tegen Standard werd stopgezet wegens woeste supporters en de club is afgegleden naar de vijfde plaats. Verliezen tegen Gent betekent zelfs de zesde plaats. “We kunnen het omkeren”, aldus Belhocine. “Als iedereen ervoor vecht. Dat is mijn boodschap.”

Michael Verschueren beloofde aan de fans alvast veranderingen in het basiselftal. Lees meer jongeren, en meer eigen talenten. “Kijk, van het begin van mijn trainerscarrière tot het eind: ik zal nooit accepteren dat iemand anders de ploeg opstelt. Als ik dat wel doe kan ik beter stoppen. Daarbij komt wel dat je Anderlecht een beetje moet kennen als je hier werkt. De geschiedenis, de tradities. Deze club heeft altijd een goeie jeugdopleiding had en als trainer heb je de taak om talenten groot te maken. Om er kerels van te maken. Daarmee moet je aan de slag gaan, maar talent alleen is niet genoeg. Ze moeten verdorie elke dat op training tonen dat ze de beste zijn, dat ze willen groeien. Je speelt niet bij Anderlecht omdat je jong bent, je speelt bij Anderlecht als je de beste bent. Op basis daarvan zal ik mijn keuzes maken en aan de jonkies die ernaast vallen zal ik duidelijk uitleggen wat ik nog mis bij hen en wat ik verwacht.”

Belhocine kan tegen AA Gent zondag alvast geen beroep doen op Amuzu en Doku die geblesseerd zijn en ook Dimata en Bakkali zijn out.