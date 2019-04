Bitcoin-handelaar bouwt huisje in zee, nu riskeren hij en zijn vriendin de doodstraf

Een Amerikaanse bitcoin-handelaar riskeert in Thailand de doodstraf omdat hij aan de kust van Thailand een huisje in zee bouwde. De Amerikaan en zijn Thaise vriendin maken deel uit van een organisatie die huizen construeert in internationale wateren.

Chad Elwartowski en zijn Thaïse vriendin Supranee Thepdet zijn ondertussen ondergedoken terwijl de Thaïse autoriteiten een onderzoek zijn gestart. Het koppel bouwde een ‘seastead’-huis ter hoogte van Phuket. Het gaat om een achthoekig huis op palen. Het huisje ligt zo’n 22 kilometer van de kustlijn af . Op die manier ligt het huis in internationale wateren en is het koppel voor het huis dus niet onderhevig aan wetten en belastingen.

Volgens de Thaïse autoriteiten is het onrespectvol van het koppel om daar een huis neer te zetten. Ze overwegen een klacht in te dienen, die voor het koppel tot de doodstraf zou kunnen leiden. Volgens de autoriteiten plant het koppel een nieuwe staat de bouwen vlak aan de kust van Thailand, en brengt het zo de soevereiniteit van het land in gevaar. Ze zijn nu alleszins van plan om het huis af te breken.