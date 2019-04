Voetganger zwaargewond bij verkeersongeval in Leuven

Leuven - In Leuven is donderdagavond een voetganger zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie.

De 37-jarige man uit Laakdal stak ter hoogte van de J.B. Van Monsstraat de buitenring over op het zebrapad. Een wagen die op de rechterrijstrook reed, was gestopt. Een 35-jarige vrouw uit Kortenberg die met haar auto op de linkerrijstrook reed, had dat niet opgemerkt. Ze kon niet meer tijdig stoppen en reed de voetganger aan. Die werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.