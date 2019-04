Kind op het nippertje gered van dingo

Het is het scenario van de wereldberoemde cultklassieker A Cry in the Dark, maar voor Australiërs is het geregeld nog prijs. Ook een koppel op Fraser Island maakte het mee.

Het gezin was aan het kamperen met een mobilhome op het toeristische eiland, Fraser. ‘S nachts werden ze plots gewekt door de schreeuwen van hun 14 maanden oude zoontje. ‘Ze hoorden zijn schreeuw steeds verder klinken’; vertellen de hulpdiensten. De vader repte zich naar buiten en kon het kind nog uit de bek van een dingo - een soort wilde hond - trekken. De vader was in staat om ook de andere dingo’s in de buurt weg te jagen.

Het kind komt er nog betrekkelijk goed van af. Hij liep enkele wonden op aan de nek en het hoofd en werd naar een ziekenhuis overgevlogen.

Het is al de derde dingo-aanval dit jaar op het eiland, elke keer gaat het om kinderen die meegesleurd worden. De meest bekende zaak is die van Azaria Chamberlain, 9 weken oud, in 1980. Haar moeder werd beschuldigd van moord, terwijl die bij hoog en laag bleef volhouden dat een dingo haar kind had meegenomen. Pas na drie jaar werd ze weer vrijgesproken en is de officiële doodsoorzaak gesteld op een dingo-aanval. Meryl Streep vertolkte de rol van de moeder in de film A Cry in the Dark.