Franse politie woedend: “stomdronken” Belgische truckchauffeur doet dutje ... in het midden van de weg

Een slapende Belgische vrachtwagenchauffeur werd in Normandië dronken, op het midden van de weg, in zijn vrachtwagencabine aangetroffen. De man werd in een ontnuchteringscel geplaatst en had acht uur na het incident nog steeds 1,38 gram alcohol in zijn bloed. Dat zegt nieuwswebsite Infonormandie op vrijdag.