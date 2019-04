Indiase man snijdt vinger af omdat hij op verkeerde partij stemde

Een Indiër, die wanhopig was omdat hij bij de huidige parlementsverkiezingen in India op de verkeerde partij had gestemd, heeft zijn wijsvinger afgesneden met een vleesmes.

In een filmpje dat meteen viraal ging op sociale media, zei Pawan Kumar dat hij donderdag de symbolen op de elektronische machine verwarde en stemde voor de partij van de nationalistische premier Narendra Modi in plaats van de rivaliserende kandidaat in zijn staat Uttar Pradesh (noorden).

De man ging wanhopig naar huis en sneed zijn wijsvinger af. Hoewel de stemming elektronisch is, wordt bij iedereen die een stem uitbrengt de wijsvinger gemarkeerd met onuitwisbare inkt, zodat hij of zij niet opnieuw kan stemmen.

Een tweede video toont het vleesmes op de vloer en Kumar ernaast terwijl hij zijn hand vasthoudt met een verband op de plek van de ontbrekende vinger. “Ik wilde stemmen voor de olifant en ging op de bloem”, zegt hij in de video.

De lotusbloem is het symbool van de regerende partij, terwijl de olifant die van een coalitie is die tegen de premier is in Uttar Pradesh.