OVERZICHT. Nieuwe trajectcontrole op E17: bekijk hier waar u (binnenkort) ook nog kan geflitst worden

Wie deze week op de E17 van Gent naar Antwerpen reed, zag plots ter hoogte van Lokeren een bord met ‘trajectcontrole’ opduiken. En het is heus niet de enige plek in Vlaanderen waar snelheidsduivels binnenkort ook tegen de lamp kunnen lopen. Er zijn nog tientallen extra trajectcontroles in opbouw.

Begin deze maand werd er op de E40 tussen Brussel en Tienen nog een nieuwe trajectcontrole in werking gezet. En nu is dus ook de E17 in de richting van Antwerpen aan de beurt. Tussen Lokeren en Waasmunster staan er kleine camera’s die wel degelijk de snelheid controleren. Al is de installatie momenteel nog niet actief, dat is pas binnenkort het geval. Wanneer dat zo is, vind je terug op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer. Op het kaartje onderaan dit artikel vind je ook terug op welke andere locaties er binnenkort nog trajectcontroles komen.

Opmerkelijk in het overzicht: twee oudere installaties - die op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere en die op de E17 in Gentbrugge - staan momenteel omschreven als ‘inactief’. “Die ene op de E40 werkt inderdaad niet”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Die camera’s zijn nog niet teruggehangen na de werken van vorig jaar. De trajectcontrole in Gentbrugge werkt wél, dat is een foutje op de kaart dat eerstdaags gecorrigeerd wordt.”