Leko en Thorup reageren vol ongeloof op blunder van De Bleeckere: “Dit kan toch niet in een grote competitie als de Belgische?”

De bekendmaking dat Frank De Bleeckere in de fout ging bij de communicatie van de nieuwe voetbalregels, zorgt voor heel wat commotie. De fel gecontesteerde reglementswijziging i.v.m. handspel blijkt onvolledig en onjuist gecommuniceerd te zijn door De Bleeckere, Talent & Elite Referee Manager bij de voetbalbond. Zowel Club Brugge-trainer Ivan Leko als AA Gent-coach Jess Thorup reageerden op hun persconferentie op vrijdag vol ongeloof.

Ivan Leko: “Tijdens zo’n cruciale fases verwacht je correcte beslissingen.”

In aanloop naar de match op Antwerp keerde Leko nog eens terug over de foute penaltybeslissingen de laatste weken. Club werd eigenlijk twee keer benadeeld, want Genk won tegen Gent na een strafschop die er volgens het reglement geen is. Afgelopen weekend ging de bal op de stip na een vermeende handsbal van Mechele. “Tijdens zo’n cruciale fases verwacht je correcte beslissingen. Het gaat om dubbele punten”, aldus Leko.

Ook Leko had de commotie rond de verkeerde beslissing rond de VAR natuurlijk gelezen. Hij reageerde scherp. “Vier weken geleden vertellen ze ons in Tubeke nog wat de exacte reglementen zijn rond hands in de zestien. En dan krijg je zo’n penalty tegen”, aldus Leko. “We gaan nu geen excuses zoeken want we waren zelf niet goed op Genk, maar die strafschop viel wel op een cruciaal moment. Het was 1-1 en we kwamen beter in de wedstrijd. Alles kan dan nog.”

Eerder kreeg Genk ook al een omstreden strafschop tegen Gent. Die beslissingen kunnen Club nu op het einde van de rit zuur opbreken. “Het gaat om dubbele punten. Pas op: ik blijf voorstander van de VAR. Maar die situaties blijven terugkeren. Op cruciale momenten zoals deze verwacht je correcte beslissingen. Maar voor alle duidelijkheid: Genk heeft verdiend gewonnen. Ze waren scherper en beter dan ons.”

Jess Thorup: “Dit kan toch niet in een grote competitie als de Belgische?”

Ook AA Gent-coach Jess Thorup reageerde ontzet: “Ik zei het al na de match: voor mij was het geen penalty. Maar de ref volgde die regel. En als ik nu hoor dat het geen penalty is, is dat wel bizar.”

“Maar dan hoor je dat er een fout is gebeurd. Dat maakt de situatie nog meer belachelijk. We horen nu na vier matchen dat ze zich vergist hebben. In een grote competitie zoals de Belgische waar de topteams ook in Europa willen presteren is dat toch niet mogelijk”, fulmineert Thorup wiens team in Genk ook benadeeld werd toen Dylan Bronn omwille van de foute toepassing van de handspelregel werd bestraft met een gele kaart en een strafschop.

Ondertussen blinkt de KBVB nog steeds uit in stilzwijgen, een vaststelling die Thorup zo mogelijk nog meer frustreert: “Officieel hebben we nog altijd niets vernomen. Maar in voetbal gaat het soms om heel kleine details maar als dan een extern persoon beslist of je al dan niet succes boekt, is dat heel moeilijk om te slikken. Hopelijk zal men alle clubs zo snel mogelijk correct informeren. Er is vanavond al een wedstrijd! Dit mag toch niet gebeuren? Wat zal Genk wel niet denken? Is dit fair? Maar we moeten het vooral snel weten.”

Club Brugge moet zich herpakken op Antwerp: “We moeten winnen”

Maandag moet Club zich herpakken op Antwerp. Het telt momenteel vier punten achterstand, al komt Genk vanavond eerst in actie op Standard. Het resultaat in Luik kan erg belangrijk worden. “Ik ga ontspannend kijken. Het wordt een topwedstrijd in een fantastische sfeer. En tijdens de rust kan ik even zappen naar The Voice”, grapte Leko. “Serieus, het resultaat vanavond kan natuurlijk altijd in ons voordeel spelen. Maar wij moeten nog steeds naar onszelf kijken. Dat we de kloof niet groter mogen laten worden? We moeten vooral winnen op Antwerp. Er is veel druk en dat accepteren we, maar ons doel blijft hetzelfde: op 19 mei de beste van België zijn. We hebben nog zes wedstrijden om dat te realiseren.” Club blijft herhalen dat het voor de titel gaat. Stoot het Leko niet tegen de borst dat zowel Genk als Standard hun ambities nog steeds niet openlijk durven uitspreken? “Dat ze maar doen. Wij zijn open en eerlijk tegenover jullie en onze supporters. Het is onze manier van communiceren. Stel je voor dat ik nu zeg dat we blij zijn met de derde plaats en Europees voetbal… Dat zou een masker zijn.”

Leko kan - op Vlietinck en Mitrovic na - op een volledig fitte groep rekenen. Al volgen er voor het eerst in deze Play-offs misschien wel wissels in de basis. Rits ligt na zijn flauwe prestatie op Genk in de schaal met Amrabat, Danjuma klopt nadrukkelijk op de deur na enkele goede invalbeurten. “Amrabat of Danjuma in de basis? Dat is zeker mogelijk, maar we hebben nog twee trainingen”, zegt Leko. “Het collectief blijft het belangrijkste. Als er niet genoeg beweging of inzet is, is Club Brugge een ‘gewone’ goede ploeg en geen topploeg. Dan mag je nog opstellen wie je wil.”

AA Gent trekt naar Anderlecht: “Ik hou wel van wat vuurwerk en rook”

AA Gent-sterkhouder Dylan Bronn kijkt ondertussen uit naar de partij van zondagmiddag op bezoek. Een duel dat door iedereen met argusogen gevolgd zal worden na de gebeurtenissen van vorige week vrijdag in Luik: “De beelden van vorige week op Sclessin waren opvallend: ik hou er wel van als er een vurige sfeer is. Maar als de gezondheid van de spelers of de refs in het gedrang komt, gaat men te ver.”

Foto: BELGA

Deze week was er overleg tussen een delegatie van de misnoegde Anderlecht-fans en het paars-witte fans maar ook na het vertrek van Fred Rutten lijkt de rust in het Astridpark allesbehalve teruggekeerd: “Ik lig er niet meteen wakker van en hou wel van wat vuurwerk en rook”, grinnikt Bronn. “Ik kijk er vooral naar uit om tegen Anderlecht te spelen. Die sfeer pusht je vooruit. Ik heb nog niet vaak meegemaakt dat een partij voortijdig wordt afgefloten. Ik teken er echter voor als we maar met drie punten naar huis gaan. Het maakt me niet uit op welke manier. Met goed voetbal of niet.”

