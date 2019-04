Hond kijkt toe hoe baasje zijn graf aan het graven is

Het gaat alleszins niet om een dierenbeul die van plan is om zijn hond levend te begraven. Het tafereel deed zich voor op donderdag in de Amerikaanse staat Virginia. De zoon vertelt: “Mijn vader kreeg een telefoontje van de dierenarts om te zeggen dat de hond ernstig ziek was en dat hij uit zijn lijden verlost moest worden. De dierenarts zou langskomen om een spuitje te geven. Mijn vader startte alvast met het graf en liet de hond toekijken”, klinkt het.

Moest het effectief zo gegaan zijn, hadden de beelden waarschijnlijk niet de wereld rond gedaan. “Eens aangekomen bleek de dierenarts zich vergist te hebben. De hond stelt het absoluut goed. Dit is heel bizar”, aldus de zoon nog.

Hij plaatste het verhaal op Twitter en kreeg bijna 36.000 reacties. Om iedereen nog eens gerust te stellen, werd er daags nadien nog een foto geplaatst van de gelukkige hond.

The vet told my dad on the phone (??) that his dog had to be put down and he’d come to his house and do it. My dad dug the dog’s grave AND LET THE DOG WATCH. Then the vet came and checked the dog and said it was a false alarm. Oops! Dog’s fine! Everything about this is insane. pic.twitter.com/sFXKVDk5Vz