Nederlandse politicus wil ‘halalstrand’ voor moslims: “Voelen zich ongemakkelijk bij schaars geklede strandgangers”

De Nederlandse islamitische Partij van de Eenheid wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een zogenaamd ‘halalstrand’ in Den Haag.

Raadslid Arnoud van Doorn zegt in een gecontesteerde tweet dat een deel van de inwoners van Den Haag zich ongemakkelijk voelt bij het aanschouwen van “zeer schaars geklede en niet zelden onesthetisch vormgegeven strandgangers”.

Het raadslid wil voor “de grote groep moslims die dat wenst” een aangewezen gebied waar ze volgens hun religieuze voorschriften op het strand kunnen. “En dat geldt niet alleen voor moslims, maar ook voor andere vrouwen die een strandbezoek met te veel andere mensen onaangenaam vinden. Ze zouden te veel last hebben van ongewenste aandacht”, zegt Van Doorn, die ooit lid was van de anti-islampartij PVV van Geert Wilders, maar zich bekeerde en zich aansloot bij de islamitische Partij van de Eenheid.

De andere partijen in Den Haag vinden dat geen goed idee. “Misschien wel origineel na een glas te veel op, maar dit gaan we mooi niet doen. Zand erover, fijne Pasen”, reageerde een andere raadslid. Bovendien zou het installeren van een ‘halalstrand’ ook helemaal niet kunnen, omdat het strand een openbare ruimte is.