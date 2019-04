Gigantische betonberg van maar liefst 105 ton blokkeert riolering onder Londen: “Grootste die we ooit hebben gezien”

“Dit is de grootste die we ooit hebben gezien.” Het zijn de woorden van Alex Saunders, baas van waterbeheerbedrijf Thames Water nadat hij met de betonberg te maken kreeg. De hoop is maar liefst 105 ton zwaar, strekt zich uit over meer dan honderd meter maar vooral: het blokkeert momenteel drie gedeeltes van de rioleringen onder het centrum van Londen.

Het bedrijf heeft onlangs videobeelden vrijgegeven van de berg beton. In totaal zouden ze maar liefst twee maanden nodig hebben om het beton, even zwaar als twintig olifanten samen, te verwijderen. Er hangt bovendien ook een stevig prijskaartje van 150.000 pond, ofwel ruim 173.000 euro, aan vast. “Normaal gezien worden blokkades veroorzaakt door vet, olie of vochtige doekjes in het riool, maar helaas gaat het in dit geval om hard beton”, vervolgde Saunders. Net als bij vorige keren liggen ook ditmaal de lokale inwoners aan de oorzaak van het probleem.

