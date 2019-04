Kortfilm “Bamboe” van Flo Van Deuren in Cinéfondation-selectie Cannes

De korte fictiefilm “Bamboe” van Flo Van Deuren, een afstudeerproject van het RITCS, is geselecteerd voor het Cinéfondation-programma van het Festival van Cannes. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vrijdag.

“Bamboe” is een coming-of-age-verhaal over een groep dertienjarige meisjes die hun zomerdagen slijten in een door bamboe overwoekerde uithoek van het dorp. Wanneer een mysterieuze man hun territorium betreedt, laten ze een voor een hun onbezonnen zomer los.

Flo Van Deuren schreef en regisseerde de korte fictiefilm als eindwerk voor haar master Film in het RITCS in 2018. “Bamboe” was al geselecteerd in de studentencompetitie van het Film Fest Gent, waar hij een eervolle vermelding kreeg, en was ook te zien op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. Op 28 april wordt Bamboe vertoond op het Brussels Short Film Festival.

In de Cinéfondation-selectie worden korte fictie- en animatiefilms getoond die ingestuurd zijn door filmscholen van over de hele wereld. Voor de 22ste editie van de Cinéfondation-selectie werden meer dan 2.000 eindwerken ingezonden. De prijzen worden op donderdag 23 mei uitgereikt. De jury wordt voorgezeten door de Franse filmmaakster Claire Denis.