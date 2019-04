Wallonië blokkeert betalingen aan luchtverkeersleider

Zolang de sociale spanningen bij skeyes voortduren, zal het Waals gewest geen betalingen meer uitvoeren aan de luchtverkeersleider. Dat heeft Waals minister Jean-Luc Crucke (MR), bevoegd voor Luchthavens, vrijdag verklaard op de RTBF.

Donderdagnacht moest skeyes een beroep doen op collega’s uit Duitsland zodat vliegtuigen die op de luchthaven van Luik geblokkeerd stonden konden opstijgen.

“Ik heb de administratie gevraagd de betalingen aan skeyes te blokkeren. We betalen een bijdrage van 8 miljoen euro per jaar, plus 3 miljoen euro aan investeringen. Zolang we niet de gevraagde dienstverlening krijgen, zal Wallonië niet betalen en zeker niet meer, want skeyes komt niet tegemoet aan zijn verplichtingen”, aldus Crucke.

Het is niet de eerste keer dat de Waalse minister zijn ongenoegen uit over het sociaal conflict bij het vroegere Belgocontrol. Dat conflict heeft al meer dan eens het nachtelijke vliegverkeer in de war gestuurd. Begin deze week brak Crucke nog een lans voor een minimale dienstverlening bij skeyes. Hij dreigde er ook mee de Belgische luchtverkeersleiders in te ruilen voor buitenlandse spelers en opperde een regionalisering van de bevoegdheid. Volgens Sowaer, het Waals agentschap dat de luchthavens beheert, is dat echter een weinig haalbare piste.