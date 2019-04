Wat weten we nu over het rapport van Mueller? Trump vreesde het ergste: “Oh my God, I’m fucked!”

“Het onderzoek heeft niet kunnen vaststellen dat de entourage van Donald Trump bij de presidentscampagne van 2016 heeft samengewerkt met de Russische overheid om de verkiezingen te beïnvloeden.” Dat is kort en goed de conclusie van het vuistdikke rapport van speciaal aanklager Robert Mueller dat donderdagavond in Washington is publiek gemaakt. Maar wat staat er precies in? En wat zijn de gevolgen?