Moeder die verdacht wordt voor gifmoord op zoontje (3), mag gevangenis verlaten

Ichtegem / Brugge - De 28-jarige vrouw uit Eernegem die verdacht wordt van het vergiftigen van haar 3-jarige zoontje is vrijgelaten. Dat besliste de raadkamer. De vrouw kreeg weliswaar een contactverbod met kinderen. Haar eigen kinderen, maar ook andere kinderen.

Jessica G. (28) uit Eernegem mocht de gevangenis gisteravond verlaten. De raadkamer besliste ‘s morgens om de vrouw voorwaardelijk vrij te laten. Al zal ze niet naar haar eigen woning kunnen gaan. Ze mag namelijk geen contact hebben met kinderen in het algemeen en haar eigen kinderen in het bijzonder. Ze wordt ervan verdacht haar zoontje bewust te hebben vergiftigd. Iets wat de vrouw aanvankelijk bekende, maar die bekentenis trok ze later weer in. Wat haar versie op dit moment precies is, is niet helemaal duidelijk.

Pijnstillers

De feiten dateren van 13 juli vorig jaar. Toen werd de driejarige kleuter in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis van Torhout binnengebracht. Hij was er zo erg aan toe dat het jongetje naar het UZ in Gent werd overgeplaatst. In zijn urine troffen de dokters daar een hoge dosis Tramadol - een sterk pijnstillend middel - aan.

De ouders van de kleuter werden allebei opgepakt, maar de vader werd al snel weer vrijgelaten. De man bleek met de vergiftiging niets te maken te hebben. Zijn vrouw Jessica G. zat sindsdien echter in de cel. Zij bekende namelijk dat ze het middel aan haar zoontje toediende. Naar eigen zeggen wilde ze hem laten opnemen in het Zeepreventorium in De Haan. Haar man vond dat echter te duur en ze hoopte dat het op die manier alsnog zou lukken. Later wijzigde ze die verklaringen echter en wees ze in een briefje zowaar haar eigen moeder als schuldige aan.

Psychiatrisch rapport

Er werd een college van psychiaters aangesteld om de vrouw te onderzoeken. Zij gingen meer bepaald na of ze aan het syndroom van Münchausen by proxy lijdt. Dat is een aandoening waarbij moeders hun kind ziek maken om zelf meer aandacht te krijgen. Maar over het rapport van die psychiaters is nog niets bekend.

