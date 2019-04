Ook 15 jaar geleden werd ermee gedreigd voeding van supermarkten te vergiftigen. Toen sloeg de dader ook écht toe

Grote bedrijven afpersen door ermee te dreigen dat je hun producten zult vergiftigen, is niet nieuw. Turnhoutenaar Frans Van L. werd in 2004 al door een Nederlandse rechter veroordeeld tot 10 jaar cel. Voor afpersing van het zuivelbedrijf Campina en voor poging tot moord. Want de dader spoot ook effectief landbouwgif in hun producten in Nederlandse supermarkten toen de firma weigerde te betalen.