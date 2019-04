Hele weekend brandfase rood in Antwerpen, situatie wordt gemonitord in Limburg

Recreanten worden het hele paasweekend afgeraden om naar brandgevoelige natuurgebieden in de provincie Antwerpen te trekken, vanwege de aanhoudende droogte. Brandfase rood blijft er tot nader order van kracht, aangezien er geen regen wordt voorspeld. In Limburg wordt de situatie dagelijks geëvalueerd, maar blijft het voorlopig code oranje.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) besliste donderdag om naar fase rood op te schalen in de provincie Antwerpen, gezien de droogte, de oostenwind, de vaak droge heidevegetatie in de Antwerpse natuurgebieden en het aankomende paasweekend dat allicht veel wandelaars zou aantrekken. Brandweer en terreinbeheerders zijn nu extra waakzaam en rukken bij brand altijd meteen versterkt uit. De brandtorens op het terrein worden ook permanent bemand.

Recreanten zoeken in Antwerpen dus best een alternatief voor locaties als de Kalmthoutse Heide, Eksterheide, de Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide, al is een toegangsverbod praktisch niet haalbaar. “Als onze mensen op het terrein toch bezoekers zien, zullen ze die vriendelijk vragen om naar een andere, minder brandgevoelige locatie te gaan”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van ANB. “Op onze website vinden ze voldoende alternatieven. Ik denk dan vooral aan loofbossen, waar het door de schaduw en vegetatie minder droog is.”