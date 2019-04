Twee weken na de begrafenis zette hij zijn gsm terug aan: twee gemiste oproepen van zijn verdronken bruid

Een 30-jarige aanstaande bruid probeerde haar verloofde tweemaal te bellen voor ze verdronk tijdens een vrijgezellenweekend. De vrouw belde naar de werk-gsm van haar verloofd, die hij op kantoor vergeten was.

Een aanstaande bruid die verdronk tijdens een vrijgezellenweekend, had haar verloofd twee maal proberen bellen, kort voor ze verdronk op 16 maart. Dat meldt The Daily Mail. De vrouw kwam om het leven nadat ze in de Carlingford Lough viel, een zee-inham in het oosten van Ierland. Zij en haar partner waren al twaalf jaar samen en hebben drie kinderen.

Hoe ze in het ijskoude water is terechtgekomen is niet duidelijk. “Ruth was geen feestbeest die tijdens een vrijgezellenfeest in het water sukkelde”, zei haar zus eerder al aan The Belfast Telegraph. “Ze was een liefdevolle en toegewijde moeder die leefde voor haar drie kinderen.” Uit de autopsie bleek dat ze een snee boven haar oog had. Haar familie vermoedt dat ze uitgleed, haar hoofd stootte en zo bewusteloos in het water terecht is gekomen. Haar lichaam lag ruim 36 uur in het water waardoor de resultaten van de autopsie niet sluitend zijn.

Na de begrafenis zette haar verloofde zijn werk-gsm opnieuw aan. Daar trof hij twee gemist oproepen van zijn overleden verloofde aan. Ze had hem tweemaal proberen bellen om hem om een lift te vragen, maar belde per ongeluk zijn werk-gsm die hij op kantoor had laten liggen. Haar familie vermoed dat ze hem probeerde te bellen om een lift te vragen.