José Mourinho over Ajax: “Tot nu heeft geen enkele club hen gerespecteerd”

Dat Ajax hot is, moet niet meer verduidelijkt worden. De Amsterdammers haalden afgelopen dinsdag nog de halve finales in de Champions League door met 1-2 te gaan winnen op Juventus. Volgens José Mourinho heeft Juventus Ajax laten voetballen naar hun eigen sterkte.

“Volgens mij is Juventus de zoveelste ploeg die Ajax heeft laten voetballen zoals ze het zelf wilden”, vertelt The Special One aan Russia Today. De Portugees is analist voor de Russische tv-zender. “Tot nu toe heeft nog geen enkele club hen gerespecteerd.”

Twee jaar geleden speelde Mourinho met Manchester United de Europa League-finale tegen Ajax. “Ze hebben nu geweldige jonge spelers. Toen ik met Manchester United tegen hen speelde, hadden ze nog niet de ervaring die ze nu hebben. We speelden tegen hen zoals zij niet wilden. Na de wedstrijd klaagde Ajax over de trage opbouw en het fysieke spel.”

Verder heeft de Portugees nog enkele tips voor de potentiële tegenstander mocht Ajax de finale halen: “Als je tegen Ajax afwacht dan riskeer je dat ze beter zijn dan jou. Als ze de finale zouden halen, dan moet Barcelona of Liverpool op eigen kracht spelen. Mocht dat niet lukken, dan moeten ze het strategisch bekijken en hun geven wat ze niet willen.”

Mourinho lijkt ook nog eens een grote fan van de 19-jarige Matthijs de Ligt te zijn. “De Ligt is een geweldige speler. Ik zal niet zeggen dat hij een unieke speler is, want in de geschiedenis van het voetbal zijn er al veel geweldige jonge voetballers geweest, maar twee jaar geleden speelde hij al als een ervaren voetballer van 26. Fysiek is hij heel sterk.”

Ajax speelt in de halve finale van de Champions League op 30 april en 8 mei tegen Tottenham Hotspur.